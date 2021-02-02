В Кузбассе рецидивист ударил ножом знакомого за громкий разговор Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кузбассе рецидивист отправится под суд за убийство. Мужчина ударил ножом своего знакомого за то, что тот громко разговаривал.

В Топках 35-летнего местного жителя обвиняют в убийстве. В январе этого года мужчина выпивал в компании знакомых в своей квартире. Один из гостей во время застолья очень громко разговаривал, что раздражало обвиняемого. Он сделал молодому человеку замечание, однако тот заявил, что будет разговаривать так, как ему хочется. Не потерпев такой дерзости, мужчина ударил 21-летнего парня несколько раз ножом в грудь.

Гости вызвали скорую помощь. Нетрезвый хозяин квартиры отказался пустить приехавшую бригаду, однако они вызвали полицию. С помощью правоохранителей медики вошли в квартиру и констатировали смерть потерпевшего.

Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, убийцу задержали, он признал вину. Как оказалось, мужчина уже был ранее судим. Ему провели психиатрическую экспертизу и признали вменяемым. Сейчас преступника ждет суд.