МЧС Кузбасса предупреждает о штормовом месте до 22 метров в секунду Фото: Олег УКЛАДОВ

МЧС Кузбасса предупреждает жителей региона об ухудшении погоды. В среду, 3 февраля, на регион обрушится штормовой ветер до 22 метров в секунду.

В ближайшие сутки по данным синоптиков на территории области ожидаются снегопады, местами сильные, а также метели и усиление ветра, местами порывы до 17-22 метров в секунду. На дорогах ожидается сильная гололедица, снежные заносы. Кроме того, ситуацию осложнит ухудшение видимости до 1000 метров и менее.

В связи с этим МЧС Кузбасса рекомендует соблюдать необходимые меры предосторожности. Так, в метель при ухудшении видимости необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, а также учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. Пешеходам следует переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах.

-Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, - добавили в ведомстве.