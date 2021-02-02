Кокуйское болото стало особо охраняемой территорией Кузбасса. ФОТО: пресс-служба АПК

В Кузбассе создали новую особо охраняемую природную территорию регионального значения – «Кокуйское болото». Находится она в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе, неподалеку от села Кокуй.

Ученые-биологи и экологи из Кузбасса и других регионов России и зарубежья провели комплексное обследование территории заказника. Как оказалось, здесь растут более 300 высших растений и 79 видов мохообразных, есть даже сибирские орхидеи!

После того, как Кокуйское болото получило статус особо охраняемой природной территории, здесь запрещены добыча полезных ископаемых, заготовка древесины и лекарственных растений, строительство, разведение костров, организация свалок.

- В Кузбассе уже создана 21 охраняемая природная территория регионального значения. В целом же более 15 процентов площади области имеет особый статус, эти земли изъяты из хозяйственного использования. Новый заказник «Кокуйское болото» - уникальный природный комплекс, не имеющий аналогов на территории Сибири. Наша задача – сохранить его биологическое разнообразие для потомков, - подчеркнул замгубернатора Кузбасса Алексей Харитонов.