Власти Кемерова изымут земельный участок и дом около торгового центра

Жилой дом и земельный участок изымут власти города Кемерово для муниципальных нужд. Находятся они неподалеку от торгового центра "Лапландия"

Согласно постановлению мэрии города Кемерово, для муниципальных нужд изымут жилой дом общей площадью 84,4 квадратных метра.

«Изъять для муниципальных нужд города Кемерово путем предоставления возмещения земельный участок и жилое помещение согласно приложению к настоящему постановлению», - так говорится в документе.

Жилой дом расположен на улице 2-ой Заречной, 229. Кроме того, администрация областного центра планирует изъять земельный участок, который занимает 600 квадратных метров.