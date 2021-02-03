Гаражи из Ленинского района Кемерова перенесут в новое место Фото: Алексей БУЛАТОВ

Металлические гаражи, которые сейчас находятся неподалеку от пересечения Ленинградского проспекта и улицы Марковцева, в скором времени могут перенести в другое место – об этом сообщили в мэрии.

Сейчас гаражные кооперативы «Южный», «Восток» и «Таврия» находятся на земельных участках, на которые не разграничена государственная собственность – то есть, на основании договора аренды.

- Металлические гаражи, иные некапитальные сооружения, на территории города Кемерово размещаются временно, до начала освоения территории капитальным строительством. При принятии решения об освоении территории, занимаемой гаражным кооперативом, договор аренды земельного участка расторгается, собственники металлических гаражей уведомляются об этом в установленном законом порядке, - прокомментировали в администрации города.

Для этих гаражных кооперативов определено другое место – участок на улице Тушинской, южнее на 100 метров от здания №21. А так как перевоз гаражей не входит в зону ответственности администрации, эти работы придется оплачивать владельцам гаражей самостоятельно.