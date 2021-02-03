В Кузбассе создадут новые медицинские центры для борьбы с инфекционными заболеваниями Фото: Александр ГЛУЗ

В Кузбассе планируется создать новые медицинские центры для борьбы с инфекционными заболеваниями. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

В регионе прошел очередной штаб по противодействию распространению коронавируса. В ходе рабочей встречи были отмечено, что за три последних месяца наблюдается спад заболеваемости, сейчас за сутки выявляется менее 100 новых случаев. Для пациентов с коронавирусом и пневмониями развернуто 1769 коек, 20 процентов из них свободны. Еще 194 койки, ранее перепрофилированные для больных COVID-19, на этой неделе будут возвращены в обычный режим работы.

Также в регионе продолжается массовая вакцинация, более 24 тысяч кузбассовцев уже поставили прививку, из них почти 10 тысяч человек - это люди старше 60 лет. Работают 84 пункта вакцинации, к открытию готовятся еще два в торговых центрах Кемерова и Новокузнецка. А к концу недели в регион поступят еще 27 тысяч доз вакцины.

- Учитывая спад заболеваемости коронавирусом, необходимо сконцентрироваться на профилактике и лечении социально значимых инфекций. В этом году будет введен в работу медкомплекс замкнутого цикла для работы с инфекциями I типа патогена в Новокузнецке. Он будет обслуживать жителей южной агломерации, в том числе пациентов с ВИЧ, туберкулезом и гепатитом. Такой же проект планируем реализовать в Кемерове - для жителей северной части региона. При организации новых медицинских центров будем применять опыт, который получили во время борьбы с коронавирусом, - сообщил Сергей Цивилев.