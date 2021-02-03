В Кемерове на оживленном перекрестке произошло ДТП. Фото: Инцидент_ Кемерово/ vk.com

Утром 3 февраля на оживленном перекрестке в Кемерове произошло ДТП. Автомобиль наехал на снежный вал.

Сегодня утром в 8.00 на перекрестке улицы Терешковой и проспекта Ленина произошло ДТП. Видео инцидента появилось в сети. На ролике видно, как серебристый Nissan перестроился на свободную полосу и на полном ходу наехал на снежный вал. В результате автомобиль подпрыгнул и упал на бок.

О пострадавших не сообщается. На участке аварии, согласно данным онлайн-карт, наблюдается небольшой затор. Проезжающие мимо автомобилисты активно публикуют фотографии с места инцидента, а комментаторы в соцсетях высмеивают произошедшее.

«Наелся и спит» - пишет пользователь Сергей.

«Комсомолка» попыталась связаться с Госавтоинспекцией для выяснения деталей произошедшего, однако оперативного комментария отдела пропаганды получить не удалось.