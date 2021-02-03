На учете в Кузбассе состоят почти 30 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе на учете состоит почти 30 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. При этом почти половина из них - это женщины.

За последние пять лет число выявленных в регионе случаев заражения ВИЧ снизилось почти в 1,7 раза, сообщил замгубернатора по социальным вопросам Алексей Цигельник. Сейчас на учете состоят 29 722 человека, почти половина из них - женщины. Как отмечают специалисты, за последний год число заражений среди подростков снизилось в 1,5 раза. Также в два раза снизилась частота передачи болезни от матери к младенцу.

- Среди позитивных тенденций можно отметить 100-процентный охват антиретровирусной терапией детей. Доля взрослых пациентов, получающих АРТ, за последние пять лет увеличена втрое. Это самая действенная стратегия по лечению, в результате которой вирус подавляется, и человек больше не может передать его другому, - отметил замгубернатора.

Также он подчеркнул, что в регионе расширяется охват скринингом - за год проводится более 600 тысяч тестов. Сейчас уже 85 процентов пациентов с диагнозом ВИЧ находятся на постоянном диспансерном наблюдении, что выше среднероссийского показателя.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что Кузбасс занимает первое место среди регионов по числу носителей ВИЧ-инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасс лидирует по числу заразившихся ВИЧ в России

Каков уровень распространения ВИЧ в России в целом и в Кузбассе в частности? Об этом рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова. (подробности)