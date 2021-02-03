Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе за минувшие сутки скончались еще три пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Мысках. У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии и ожирения. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Таштагольском районе, - сообщили подробности в штабе.

Таким образом, с начала пандемии число летальных случаев достигло 527. За минувшие сутки заболевание было выявлено у 97 человек, а всего с марта прошлого года заболели 29 737 кузбассовцев. Выздоровели 174 человека, а всего 27 872.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1338 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3104 человека.