Число заболевших коронавирусом в Кузбассе увеличилось на 97 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 97 человек. Всего же с весны прошлого года заболело 29737 жителей региона.

Как сообщили в оперативном штабе, на утро 3 февраля выздоровело 174 человек. Таким образом, в Кузбассе 27872 человека вылечились от коронавируса. Продолжает расти статистика летальных исходов – скончались еще три пациента.

- У женщины 1944 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Мысках. У женщины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сердечно-сосудистой патологии и ожирения. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Таштагольском районе, - сообщили подробности в штабе.

Всего в регионе не смогли справиться с опасным заболеванием 527 человек.

Медицинскую помощь продолжают получать 1338 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3104 человека.