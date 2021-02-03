В Новокузнецке из-за столкновения двух автомобилей пострадал пешеход Фото: Мария ЛЕНЦ

2 февраля около 16.00 на улице Суворова произошла авария. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель Nissan Sunny, при выезде на главную дорогу, столкнулся с проезжающим по ней Volkswagen Touareg. От удара «Фольксваген» наехал на припаркованный Land Cruiser Prado и на 47-летнего мужчину, который стоял рядом с автомобилем.

В результате инцидента мужчину госпитализировали с травмами различной тяжести. Пострадали ли водители «Ниссана» и «Фольксвагена» - не сообщается.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Как сообщает Госавтоинспекция, в Кузбассе за 2020 год по схожим причинам произошло 442 ДТП. 626 человек отделались травмами, для 13 человек авария закончилась летальным исходом.

С начала года сотрудники ГИБДД Кузбасса привлекли более 830 водителей за несоблюдение очередности проезда. Согласно Кодексу административных правонарушений, штраф за данное нарушение составляет одну тысячу рублей.