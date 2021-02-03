Оперштаб Кузбасса назвал территории с заболевшими коронавиурсом и умершими Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный межведомственный штаб Кузбасса назвал территории, где за сутки были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом, а также умершие. Данные опубликованы на утро 3 февраля.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 27, Кемерово – 18, Мыски – семь, Анжеро-Судженск – пять, Междуреченск и Осинники – по четыре, Тяжинский муниципальный округ – три, Белово, Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Новокузнецкий и Таштагольский районы, Топкинский муниципальный округ – по два, Березовский, Полысаево, Тайга, Юрга, Беловский, Мариинский и Тисульский районы, Кемеровский МО, Крапивинский, Прокопьевский, Промышленновский, Юргинский и Яшкинский муниципальные округа – по одному, - рассказали в штабе.

В общей сложности коронавирусом в регионе заразилось 29737 человек. Выздоровело 27872 пациента, в том числе 174 – за прошедшие сутки. Также стало известно о смерти еще трех человек, а всего с весны прошлого года число летальных случаев достигло 527.

Медицинскую помощь в Кузбассе получают 1338 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3104 человека.