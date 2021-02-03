Кузбасские предприятия ждет внеплановая проверка из-за «черного неба» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Семь промышленных предприятий Кузбасса ждет внеплановая проверка. Она связана с режимом «черного неба».

Семь предприятий Кузбасса, работающих в сферах металлургической и химической промышленности, ждет внеплановая проверка. Как сообщают «Известия», со ссылкой на Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, проверка связана с режимом неблагоприятных метеорологических условий. Как отмечает Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с начала года в Кемерове уже десять раз объявляли НМУ, а в Новокузнецке и Прокопьевске - девять.

Росприроднадзор собирается проконтролировать соблюдение кузбасскими промышленными предприятиями приказа Минприроды, который предписывает им снижать выбросы загрязняющих атмосферу веществ на время НМУ.

Напомним,что в начале февраля в областной столице объявили режим НМУ, он продлился чуть больше суток.