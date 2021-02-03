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Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк: оборот рынка общественного питания может вырасти на 17 процентов

Россельхозбанк оценил возможные темпы восстановления отрасли
Яков КРЫМСКИЙ
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Оборот российского рынка общественного питания за 11 месяцев 2020 года снизился на 21 процент до 1 214 миллиардов рублей. По данным Euromonitor, объем мирового рынка HoReCa в 2020 году также снизился на 21 процент до 2 295 миллиардов долларов. Потенциально рынок может отыграть падение и вырасти на 17 процентов в 2021 году, при этом полное восстановление может занять более 2 лет.

Оборот заведений общественного питания в России начал падать на фоне пандемии коронавируса и введения ограничений. Потребители стали проводить больше времени дома, что вызвало рост доставки продуктов на дом и падение посещения заведений общепита. Самое сильное снижение оборотов наблюдалось в апреле-мае (на 46 процентов к уровню соответствующего периода прошлого года или до уровня в 63-64 миллиарда рублей), что подтверждается статистикой Россельхозбанка: расходы на услуги точек общественного питания в структуре карточных расходов клиентов РСХБ в апреле-мае прошлого года также сократились на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом уже в июле 2020 года уровень транзакций достиг уровня 2019 года, а с августа 2020 заметен рост оборота на 8 процентов, что связано с сезонностью и изменением поведения потребителей, которые стали больше использовать карты для оплаты услуг.

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