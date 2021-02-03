В Кузбассе обнаружены нарушения при реализации нацпроекта «Образование» Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе обнаружен ряд нарушений при реализации нацпроекта «Образование». Они были выявлены в ходе прокурорской проверки.

Специалисты прокуратуры Новокузнецкого района выяснили, что в рамках реализации нацпроекта, а также регионального проекта «Успех каждого ребенка» местный дом детского творчества заключил три контракта с единственным поставщиком на общую сумму 1 миллион 286 тысяч рублей на поставку продукции для создания новых мест дополнительного образования детей. При этом было установлено, что все договоры были заключены с одним и тем же юридическим лицом, причем в один день и на выполнение одного вида работ. Таким образом, договоры образовали единую сделку, но искусственно раздробленную. Это было сделано для формального соблюдения ограничений, которые предписаны законом о контрактной системе, фактически же препятствий для проведения конкурентной закупки не было.

-Отсутствие конкурентных процедур способствовало созданию преимущественного положения единственному подрядчику и лишило возможности других хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичную деятельность, реализовать свое право на заключение договоров, - отметили в пресс-службе прокуратуры области. - В результате не был обеспечен равный доступ всем потенциальным участникам товарного рынка.

Прокурор потребовал от директора дома творчества устранить нарушения. Также против него возбуждено административное дело, которое сейчас находится на рассмотрении в суде.