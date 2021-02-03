Стало известно, какие полномочия губернатора Кузбасса сохранил Сергей Цивилев. Фото: Пресс-служба АПК

Стало известно, какие полномочия губернатора сохранил Сергей Цивилев. В регионе проходит реформирование правительства.

В электронном бюллетене опубликован закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской области – Кузбасса в сфере организации деятельности высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса», подписанный 1 февраля Сергеем Цивилевым.

Пунктом 1 документа утверждается новый состав правительства региона, который выглядит следующим образом: первый заместитель губернатора Кузбасса - председатель правительства Кузбасса, первый заместитель председателя правительства -министр финансов Кузбасса, заместители губернатора, заместители председателя правительства Кузбасса, министры.

Также законом определены полномочия губернатора Кузбасса. Глава региона вправе председательствовать на заседаниях правительства с правом решающего голоса, вносить на рассмотрение и снимать с рассмотрения правительства вопросы, а также давать ему поручения. Также он подписывает соглашения, заключаемые правительством, и осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

В свою очередь первый заместитель - председатель правительства Кузбасса руководит правительством за исключением полномочий, оставленных за главой региона, определяет основные направления деятельности правительства и организует его работу, председательствует на заседаниях с правом решающего голоса, подписывает акты правительства, осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Закон опубликован 3 февраля и вступит в силу через 10 дней после этого.

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