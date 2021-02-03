Мэр города Топки отреагировал на сообщения об отстреле собак. Фото: Сергей Фролов/ Instagram

Мэр города Топки в своем Instagram отреагировал на сообщения о незаконном отстреле собак, которые недавно появились в соцсетях. Он рекомендовал свидетелям обращаться в полицию.

Сергей Фролов, глава Топкинского муниципального округа отреагировал в своем Instagram на недавние сообщения об отстреле бродячих собак в частном секторе. Напомним, 24 января в социальных сетях местная жительница рассказала, что ее собаку застрелили на прогулке поздно вечером. Об аналогичных случая рассказывали и другие горожане.

В сообщении мэр заявил, что в администрации нет отдела, который занимается отловом животных. Все такие заявки перенаправляются в специальную организацию, которая помещает пойманных животных в приют. Кроме того, глава добавил, что отстрел животных само по себе является преступлением, в связи с чем были приняты меры.

В публикации Фролов утверждает, что отдел МВД по Топкинскому району держит на контроле ход расследования. Мэр просит жителей обращаться в полицию, если они станут свидетелями отстрела.