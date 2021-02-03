На юге Кузбасса запустили новый электропоезд. Фото: Пресс-служба АПК

На юге Кузбасса запущен новый электропоезд. Он будет курсировать между Новокузнецком и Междуреченском.

Электропоезд, закупленный по программе замены устаревшего транспорта, состоит из четырех вагонов и рассчитан на 360 посадочных мест. Такая модель была уже опробована и запущена в регионе в сентябре прошлого года. новый поезд будет курсировать между Новокузнецком и Междуреченском – это одно из самых популярных в регионе направлений. Время в пути составляет 1 час 25 минут, стоимость проезда — 63 рубля. В вагонах нового электропоезда установлены удобные мягкие сидения и кондиционеры. Совмещенная электрическая и пневматическая система торможения делает ход состава плавным и комфортным.

-В Кузбассе продолжается масштабное обновление пассажирского транспорта. Мы заменяем не только автобусы, но и подвижной состав электротранспорта. На маршруты региона должна выходить комфортная и современная техника, приспособленная, в том числе, для маломобильных граждан. Так, в новом электропоезде есть подъемные механизмы и специальные крепления для людей на колясках, — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Ожидается, что в этом году поступят еще две дополнительные секции для электропоезда. Летом это даст возможность запускать не 4-вагонный, а 6-вагонный состав.