Россельхозбанк начал прием заявок на проектное финансирование через агрегатор ДОМ.РФ

Россельхозбанк подключился к сервису «Агрегатор проектного финансирования» ДОМ.РФ на сайте наш.дом.рф. Сервис предоставляет возможность удобного удаленного взаимодействия между застройщиками и банками по заявкам на проектное финансирование.

«Россельхозбанк входит в тройку лидеров по объему ипотечного кредитования населения, а филиальная сеть банка охватывает до 100 процентов сельских территорий, что позволяет нам работать с застройщиками в масштабах всей страны. Мы готовы к рассмотрению заявок компаний, осуществляющих строительство многоквартирных домов, и открытию счетов эскроу во всех регионах нашего присутствия. Банк предоставляет проектное финансирование на конкурентных условиях, в том числе применяя индивидуальный «не коробочный» поход к каждому из проектов», − отметила Олеся Калашникова директор Департамента крупного бизнеса Россельхозбанка.

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