За охрану порядка в непростых условиях: парламент Кузбасса наградил бойцов Росгвардии

Вячеслав Петров вручает благодарственные письма бойцам Росгвардии. Фото: instagram.com/vyacheslav.petrov

Председатель Законодательного собрания Кемеровской области Вячеслав Петров вручил благодарственные письма бойцам Росгвардии. Их наградили за вклад в охрану общественного порядка.

О награждении пятерых бойцов Росгвардии глава парламента сообщил в своем Instagram.

Вячеслав Петров вручил стражам порядка благодарственные письма за добросовестное исполнение служебного долга и большой личный вклад в охрану общественного порядка и безопасности в сегодняшних «непростых условиях».

Председатель добавил, что не может назвать имена сотрудников Росгвардии, однако он отметил их компетентность и отличную подготовку.

«По понятным причинам я не могу назвать их славные имена. Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные сотрудники, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение», - написал председатель.