Мокрый снег с метелями обрушатся на Кузбасс Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие сутки на Кузбасс обрушатся мокрый снег и метели. Прогноз погоды дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью 4 февраля по области ожидается -3… -8 градусов, местами до -14. Днем потеплеет до -1… -6, на некоторых территориях будет -13 градусов. Ветер подует в западном направлении. Ночью его скорость достигнет 7-12 метров в секунду, возможны порывы до 17-22 метров. Днем он стихнет до 5-10 метров, но возможно усиление до 17 метров в секунду. Ночью по региону пройдет снег и мокрый снег, местами сильный. Днем снег будет небольшой, кое-где умеренный и тоже мокрый. Возможны метели, на дорогах снежные заносы и гололедица.

В Кемерове ночью прогнозируется -9… -11 градусов, днем воздух прогреется до -4… -6. Порывы западного ветра ночью будут достигать 17 метров, днем его скорость составит 5-10 метров в секунду. Ночью ожидаются умеренный снег и метель, днем небольшой и мокрый снег.