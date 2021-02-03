Гидрометцентр рассказал о качестве воздуха в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кемеровский гидрометцентр рассказал о качестве воздуха в Кузбассе. Специалисты службы зафиксировали небольшое улучшение.

Специалисты Кемеровского гидрометцентра рассказали о состоянии воздуха в регионе. Согласно информации, в ноябре и декабре прошлого года больше всего бензапирена в воздухе было зарегистрировано в Кемерове. Специалисты отмечают, что среднемесячное содержание этого вещества в воздухе столицы Кузбасса превышало предельно допустимую концентрацию в 6,7 раза.

В декабре кемеровчанам дышать стало чуточку легче - содержание бензапирена в этот месяц превышало ПДК в 4,9 раза. В Новокузнецке в том же месяце метеорологи зарегистрировали превышение ПДК в 4,2 раза.

Информацией о содержании бензапирена в воздухе Кузбасса за прошедший январь специалисты не располагают, однако они поделились данными о других токсичных веществах.

Так, в Заводском и Центральном районах Кемерова содержание диоксида азота превысило ПДК в 1,7 раза. В Рудничном и Центральном районах было зарегистрировано превышение предельной концентрации оксида углерода в 1,5 раза. Также в Заводском районе была превышена концентрация фенола.

В Новокузнецке картина была следующей: превышение ПДК оксида углерода до 3,8 раза, в отдельных районах специалисты зафиксировали превышение предельной концентрации фторида водорода до 2,3 раза.