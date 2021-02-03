Жительница Кузбасса потратила маткапитал, но не стала выделять в доме доли для детей Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе женщина потратила маткапитал на погашение заема за дом, но не посчитала нужным выделить в нем доли несовершеннолетним детям, что является незаконным. Права малолетних пришлось защищать прокуратуре.

В Яшкинском районе прокурор в ходе проверки выявил нарушения при реализации нацпроекта «Демография». Как было установлено, местная жительница взяла заем на покупку жилого дома, оформив на себя право собственности. После рождения второго ребенка она получила право на маткапитал, средства которого направила на оплату основного долга, а также процентов по договору целевого займа на покупку дома.

-Согласно законодательству мать должна была оформить жилое помещение в общую собственность и определить доли детей в течение шести месяцев после сделки, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Но женщина не выполнила требования, жилищные права ее малолетних детей были существенно нарушены.

Прокурору пришлось обратиться с иском в суд, чтобы защитить права несовершеннолетних. Он потребовал обязать мать выделить доли детей на приобретенный жилой дом. Сейчас иск находится на рассмотрении.