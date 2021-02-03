Мэр Новокузнецка показал возможное жилье для переселенцев из дома с рухнувшей крышей. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов показал возможное жилье людей, экстренно переселенных из дома с рухнувшей в выходные крышей. Само пострадавшее здание планируют снести к концу недели.

По сообщению главы, большинство жителей злосчастного дома по улице Пушкина, 11 в Орджоникидзевском районе уже выехали, еще пять семей готовятся покинуть жилье в ближайшие дни.

«Для семей мы предоставили квартиры из маневренного, коммерческого фонда. Оказываем материальную помощь, а волонтеры - помогают и с переездом, - написал Сергей Кузнецов в своем Instagram. - Наша задача - до конца недели всех жителей расселить и отключить дом от электроснабжения. После этого мы сразу приступим к сносу аварийного дома».

Он добавил, что в пятницу, 5 февраля, власти планируют встретиться с жителями - к этому времени независимая комиссия уже должна будет завершить осмотр жилья и определить его оценочную стоимость.

«Со своими заместителями также осмотрели новый дом по адресу: улица Тузовского, 34. Он готов к сдаче. Поэтому, как вариант, квартиры в этом доме мы будем предлагать семьям с улицы Пушкина, 11», - добавил мэр.

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