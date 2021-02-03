В Кузбассе мужчина заплатил 100 тысяч рублей за самодельное оружие Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кузбассе мужчину приговорили к трем годам и трем месяцам условно за самодельный обрез. Также ему пришлось выплатить 100 тысяч рублей в качестве уголовного штрафа.

В Ижморском районе местного жителя осудили за хранение и изготовление оружия. Мужчина, не имея разрешения, хранил у себя дома двуствольный обрез, который он изготовил из охотничьего ружья. Его обвинили в незаконном хранении и незаконном изготовлении оружия.

Преступник получил три года и три месяца лишения свободы условно. Кроме того, его обязали выплатить 100 тысяч рублей в качестве уголовного штрафа.

Как сообщает Управление ФССП России по Кемеровской области, мужчина выплатил сумму в полном объеме.

«Судебные приставы ОСП по Яйскому и Ижморскому районам УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу ознакомили мужчину с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. Гражданин выплатил штраф в полном объеме», - говорится в сообщении ведомства.