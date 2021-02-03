В Кузбассе женщина порезала супруга и знакомую из-за измены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе женщина в порыве ревности попыталась убить ножом супруга и его любовницу. Пострадавшие получили ранения, но выжили.

В Кемеровской области 54-летнюю женщину обвиняют в покушении на убийство. В январе этого года она выпивала в компании своего 45-летнего мужа и 56-летней знакомой. По словам обвиняемой, во время застолья она отлучилась в другую комнату, а когда вернулась, то застала супруга за изменой. Женщину охватила ярость, она схватила нож и напала на любовников. Раненая 56-летняя женщина смогла вырваться и убежать к соседям, мужчине не повезло - он остался наедине со своей женой и ножом в ее руке.

Соседи вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавших доставили в больницу, они выжили. Преступницу арестовали, ее рассказ проверят правоохранители, также ей предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, в настоящее время расследование дела продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего преступления.