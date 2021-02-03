На двух оживленных перекрестках в Кемерове изменят работу светофоров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кемерове на двух оживленных перекрестках изменится работа светофоров. По-другому дорожные объекты начнут функционировать с 4 февраля.
Центр организации дорожного движения провел мониторинг пешеходных и транспортных потоков на перекрестках проспекта Ленина и проспекта Ленинградского и проспекта Ленина с улицей Тухачевского. В итоге было принято решение внести отсечки пешеходного движения на первом перекрестке через проспект Ленинградский, а на втором - через проспект Ленина. Работа светофоров изменится 4 февраля.
Фото: Администрация города Кемерово
На пересечении проспекта Ленина с проспектом Ленинградским пофазный разъезд представлен следующим образом:
- в первой фазе будет происходить движение транспорта по проспекту Ленина и пешеходов через проспект Ленинградский;
- во второй фазе - движение транспорта по проспекту Ленина без пешеходного движения;
- в третьей фазе выделено 28 секунд для движения транспорта по проспекту Ленинградскому от проспекта Химиков и пешеходный переход через проспект Ленина (со стороны мечети);
- в четвертой фазе выделено 28 секунд для проезда транспорта по проспекту Ленинградскому от проспекта Октябрьского и движение пешеходов через проспект Ленина (со стороны бульвара Строителей).
Фото: Администрация города Кемерово
На перекрестке проспекта Ленина с улицей Тухачевского:
• в первой фазе разрешено движение транспорта по проспекта Ленина и пешеходный переход через улицу Тухачевского;
• во второй фазе - движение транспорта по проспекту Ленина без пешеходного движения;
• в третьей фазе - движение транспорта по улице Тухачевского и пешеходный переход через проспект Ленина.
• в четвертой фазе - движение транспорта по улице Тухачевского без пешеходного движения.
Специалисты отмечают, что данные изменения позволят сократить длительность дорожных заторов, связанных с пропуском единичных пешеходов при совершении правого и левого поворотов.