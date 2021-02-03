На двух оживленных перекрестках в Кемерове изменят работу светофоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове на двух оживленных перекрестках изменится работа светофоров. По-другому дорожные объекты начнут функционировать с 4 февраля.

Центр организации дорожного движения провел мониторинг пешеходных и транспортных потоков на перекрестках проспекта Ленина и проспекта Ленинградского и проспекта Ленина с улицей Тухачевского. В итоге было принято решение внести отсечки пешеходного движения на первом перекрестке через проспект Ленинградский, а на втором - через проспект Ленина. Работа светофоров изменится 4 февраля.

Фото: Администрация города Кемерово

На пересечении проспекта Ленина с проспектом Ленинградским пофазный разъезд представлен следующим образом:

- в первой фазе будет происходить движение транспорта по проспекту Ленина и пешеходов через проспект Ленинградский;

- во второй фазе - движение транспорта по проспекту Ленина без пешеходного движения;

- в третьей фазе выделено 28 секунд для движения транспорта по проспекту Ленинградскому от проспекта Химиков и пешеходный переход через проспект Ленина (со стороны мечети);

- в четвертой фазе выделено 28 секунд для проезда транспорта по проспекту Ленинградскому от проспекта Октябрьского и движение пешеходов через проспект Ленина (со стороны бульвара Строителей).

Фото: Администрация города Кемерово

На перекрестке проспекта Ленина с улицей Тухачевского:

• в первой фазе разрешено движение транспорта по проспекта Ленина и пешеходный переход через улицу Тухачевского;

• во второй фазе - движение транспорта по проспекту Ленина без пешеходного движения;

• в третьей фазе - движение транспорта по улице Тухачевского и пешеходный переход через проспект Ленина.

• в четвертой фазе - движение транспорта по улице Тухачевского без пешеходного движения.

Специалисты отмечают, что данные изменения позволят сократить длительность дорожных заторов, связанных с пропуском единичных пешеходов при совершении правого и левого поворотов.