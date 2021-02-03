Кемерово парализовали 9-балльные пробки. Фото: "Яндекс. Пробки"

Вечером в среду, 3 февраля, движение в Кемерове парализовали 9-балльные пробки. Сложнее всего передвигаться по левобережной части города.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», затруднено движение практически на всей протяженности Советского проспекта, стоит улица Красноармейская и Кузнецкий проспект от моста до вокзала. С трудом можно проехать по проспекту Ленина от улицы Чкалова до пересечения с улицей Соборной. Сама Соборная также не позволяет автомобилистам и общественному транспорту набрать хоть какую-нибудь скорость.

Сложности с передвижением сейчас испытывают и те, кто оказался на пересечении проспекта Октябрьского с проспектом Советским, а также м улицей Терешковой. Не намного лучше обстоит ситуация на пересечении улицы Терешковой с проспектом Ленина, а также на участке Притомского Проспекта, примыкающем к Кузбасскому мосту.

По традиции, комфортней всего на дорогах правого берега. В Рудничном районе, по традиции, вечером наблюдается пробка на Логовом шоссе до ДК Шахтеров, улице Нахимова на пересечении с проспектом Шахтеров, улице Терешковой на пересечении с улицей Сосновый бульвар. Зато в Кировском районе все дороги свободны.

Возможно, сложности с передвижением вызваны снегопадами, которые пришли на смену недавним морозам.