Мэр Кемерова рассказал о ходе строительства нового детского сада на Южном. Фото: Администрация города Кемерова

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о ходе строительства нового детского сада в микрорайоне Южный. Учреждение рассчитано на 200 мест.

Глава города провел штаб по строительству дошкольного учреждения, в ходе которых была оценена степень его готовности. На данный момент смонтированы наружные инженерные сети, установлены четыре лифта, запущено отопление. Кроме того, сейчас на объекте завершается устройство фасада, кровли, внутренних сетей электроснабжения и вентиляции, ведется отделка помещений. Детсад уже на 30 процентов укомплектован всем необходимым оборудованием.

По проекту, в дошкольном учреждении, рассчитанном на 200 мест, будут работать студии мультипликации, изобразительного искусства, танца, предусмотрены кабинеты для занятий шахматами, ментальной арифметикой, современным краеведением, вокалом. Основными направлениями образовательной программы станут: тайм-менеджмент, smart-обучение, It-программирование и конструирование.

Двери для маленьких воспитанников детский сад в микрорайоне №14 распахнет этим летом, в преддверии празднования 300-летия Кузбасса.