Жительница Кузбасса пойдет под суд за вмешательство в чужую личную жизнь Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницу Кузбасса ждет суд из-за вмешательства в чужую жизнь. Примечательно, что женщина действовала из желания помочь подруге.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней бывшей сотрудница салона связи в Анжеро-Судженске. Ей предъявлено обвинение в нарушении тайны телефонных переговоров.

По версии следствия, в ноябре 2018 года женщина воспользовалась своим служебным положением и по просьбе подруги просмотрела информацию о телефонных соединениях знакомого женщины. Затем обвиняемая сфотографировала детализацию телефонных переговоров и отправила ее подруге.

-О преступной деятельности работника салона связи стало известно сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Материалы были переданы в следственные органы, со следствием женщина сотрудничала, вину признала, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.