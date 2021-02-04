За счет господдержки в Кузбассе зафиксируют отпускные цены на хлеб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за счет средств господдержки будут зафиксированы цены на хлеб. Об этом сообщает правительство региона.

По решению правительства России регионам выделят 4,7 миллиарда рублей для стабилизации цен на хлеб и хлебобулочные изделия, из них 100 миллионов рублей получит Кузбасс. Средства будут направлены на субсидии мукомолам и пекарям.

-В Кузбассе работают около 160 крупных и средних хлебозаводов, пекарен и мукомольных предприятий. Из-за роста цен на сырье они были вынуждены повысить стоимость готовой продукции. Новая субсидия позволит поддержать производителей, но, получив компенсацию, они должны будут зафиксировать отпускные цены на хлеб, — отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

За счет субсидии производители смогут компенсировать до 50 процентов разницы между текущей ценой продовольственной пшеницы и ее среднемесячной ценой за три предыдущих года. На это из общей суммы транша пойдет 71,3 миллиона рублей. Остальное направят на компенсацию части затрат на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Размер возмещения составит до двух тысяч рублей за тонну продукции.