В Кузбассе хотят создать народный приют для бездомных животных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе хотят создать народный приют для бездомных животных. Вопрос дальнейшей судьбы бродячих кошек и собак обсуждался на заседании регионального отделения Общероссийского Народного Фронта.

В обсуждении под руководством заместителя председателя заксобрания Кузбасса, сопредседателя Регионального отделения ОНФ Юрия Скворцова приняли участие активисты, общественники, представители СМИ.

Как отмечают сами участники Общенродного фронта, все чаще в социальных сетях распространяется информация о бродячих животных, которые появляются в черте городов в поисках пищи и пристанища. Ситуация почти патовая - действующие приюты области практически исчерпали свои ресурсы по содержанию бездомных питомцев. Поэтому решать вопрос необходимо совместными силами региона и волонтеров.

Одним из решений проблемы может стать решение о строительстве народного приюта. По региону их планируется построить 12, но начнут с одного – в областном центре. Сейчас определяется возможное место его расположения.