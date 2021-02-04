Из-за ДТП с легковушкой и автобусом в Кемерове встал Кузнецкий проспект Фото: Кирилл ЧАЩИН

Утром на Кузнецком проспекте произошло ДТП, из-за которого образовалась большая пробка

Отправившиеся утром в четверг, 4 февраля, по своим делам кемеровчане попали в пробку. Образовалась же она из-за столкновения легкового автомобиля и пассажирского автобуса, который следовал по маршруту «Кемерово – Новокузнецк».

- На светофоре, установленном на пересечении Кузнецкого проспекта и улицы Сибиряков-Гвардейцев, загорелся желтый свет. Водитель KIA резко затормозила, и в машину врезался автобус, который ехал следом за ней, - сообщает подробности ДТП один их очевидцев. – У легковушки смята задняя часть.

На проспекте образовались пробки. ФОТО: Яндекс. Пробки.

Из-за ДТП движение на Кузнецком проспекте, улицах Сибиряков-Гвардейцев и Февральской оказалось затруднено и образовалась пробуа.