В Кузбассе мужчина устроил пожар из-за отключения света. Фото: Инцидент Кузбасс

В Кузбассе сегодня ночью сгорела квартира мужчины из-за того, что он решил осветить свое жилище свечкой. Ранее ему отключили электроэнергию.

Сегодня ночью в Кемерове в одной из пятиэтажек на проспекте Ленина произошел пожар. Загорелась квартира на четвертом этаже. Очевидцы инцидента поделились фотографиями в соцсетях. По их словам, хозяину квартиры отключили электроэнергию за долги по коммуналке. Чтобы как-то осветить жилище, мужчина зажег свечу, а затем уснул.

«Комсомолка» связалась с пресс-службой МЧС Кузбасса за комментариями. Нам поведали, что во время пожара никто не пострадал. К моменту прибытия специалистов, из подъезда самостоятельно выбрались десять человек, еще двоим потребовалась помощь спасателей – их вывели на улицу.

В результате пожара в квартире пострадала общая площадь в 32,5 квадратных метра. Полностью выгорели комната, кухня, коридор, ванная комната и балкон.