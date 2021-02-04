Кузбассовец может лишиться внедорожника из-за почти двухмиллионного долга другу. Фото: УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу

В Кузбассе судебные приставы арестовали внедорожник местного жителя из-за долга перед приятелем. Мужчине нужно выплатить в десятидневный срок почти два миллиона рублей.

В Новокузнецке мужчина может лишиться внедорожника. Он заключил со своим другом договор займа и взял у того в долг почти два миллиона рублей. Срок погашения близился к концу, но займодатель так и не увидел своих денег - он обратился в суд.

Сотрудники службы судебных приставов проверили имущественное положение должника и арестовали его внедорожник. Машину оценили в 1,2 миллиона рублей. Как сообщает Управление ФССП России по Кемеровской области, мужчину обязали за десять дней погасить задолженность, иначе автомобиль будет изъят. Помимо долга, мужчине также предстоит заплатить исполнительский сбор в размере 150 тысяч рублей.

«Гражданин был ознакомлен с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания», - говорится в сообщении.