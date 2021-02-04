Еще два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро 4 февраля скончались еще два пациента с диагностированным ранее коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Калтане, - рассказали подробности в штабе.

Таким образом, число летальных случаев уже достигло 529. Также за прошедшие сутки заболели 99 человек, а всего с марта прошлого года - 29 836. 157 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 28 029 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1278 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2337 человек.