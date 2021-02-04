В Кемерове в ДТП на Пионерском бульваре пострадали два человека. Фото: ГИБДД Кузбасса

В произошедшем накануне ДТП в Кемерове, на Пионерском бульваре, пострадали два человека. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

3 февраля, около 21.40, на перекрестке проспекта Ленина и Пионерского бульвара произошло столкновение двух легковых автомобилей. Как сообщает Госавтоинспекция, причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

«Предварительно установлено, что водитель Volkswagen Polo, двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы 9 Января, при выполнении поворота налево на зеленый сигнал светофора не предоставил преимущества в движении встречному транспортному средству и совершил столкновение с автомобилем «LADA Sputnik», - говорится в сообщении.

В результате аварии двое пассажирок «Фольксвагена» получили травмы. Женщины находятся на амбулаторном лечении.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. В 2020 году в Кузбассе по схожим обстоятельствам произошли 442 ДТП, в них пострадали 626 человек, для 13 человек авария закончилась летальным исходом. С начала этого года инспекторы ГИБДД оштрафовали за несоблюдение очередности проезда 860 водителей.