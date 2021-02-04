У 99 кузбассовцев подтвердился коронавирус, всего заболели 29 836 человек

У 99 кузбассовцев подтвердился коронавирус, всего заболело 29836 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще у 99 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус, а всего с начала пандемии заболело уже 29 836 человек. Сводку на утро 4 февраля опубликовал оперативный штаб региона.

Также 157 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 28 029 человек вылечились от коронавируса и не представляют опасности для окружающих.

К сожалению, продолжает расти статистика летальных исходов - скончались еще два пациента.

- У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке. У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Калтане, - рассказали подробности в штабе.

На данный момент в регионе медицинскую помощь получают 1278 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2337 человек.