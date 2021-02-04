Названы города Кузбасса с новыми заболевшими коронавирусом и умершими Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно, в каких городах и районах на утро 4 февраля выявлены новые случаи коронавируса, а также умершие пациенты. Подробности рассказали в оперативном штабе региона.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 99 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 29, Кемерово – 22, Мыски и Прокопьевск – по пять, Киселевск, Калтан и Ленинск-Кузнецкий – по четыре, Белово, Междуреченск и Осинники – по три, Анжеро-Судженск, Юрга, Беловский район, Крапивинский, Тяжинский и Топкинский муниципальные округа – по два, Березовский, Новокузнецкий и Таштагольский районы, Промышленновский и Яшкинский муниципальные округа – по одному, - рассказали в штабе.

Таким образом, заболело за все время уже 29 836 человек. Также 157 пациентов выздоровели, а всего с начала пандемии – 28029 человек. Скончалось 529 человек, в том числе двое – за минувшие сутки. Медицинскую помощь получают 1278 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2337 человек.