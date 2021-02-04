За 12,5 миллионов рублей можно стать соседом мэра Кемерова. Фото: Avito

На популярном сайте объявлений выставлен на продажу необычный особняк. Хозяин недвижимости утверждает, что в одном из соседних коттеджей живет кемеровский мэр.

В столице Кузбасса продается дорогой особняк. Соответствующее объявление появилось на популярном сайте, сообщает ВашГород. Одна из примечательных особенностей недвижимости – видный сосед. Хозяин коттеджа утверждает, что в одном из домов неподалеку живет Илья Середюк, мэр города Кемерово. К слову, особняк располагается в Металлплощадке в районе «Зеленый остров».

- Для Вас большой и просторный дом! Коттедж находится в экологически чистом районе «Зеленый остров». В связи с переездом цена снижена! - пишет автор объявления.

Необычное соседство обойдется будущим владельцам особняка в 12,5 миллионов рублей. За столь внушительную сумму, помимо примечательного соседа, покупатели получат коттедж площадью 514 квадратных метров, гараж на четыре машины, крытый бассейн, просторную летнюю веранду, бильярдную, шашлычную, кухонный гарнитур за 700 тысяч рублей и многое другое.