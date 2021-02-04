На угольном предприятии в Кузбассе серьезно травмировался рабочий Фото: Константин НАГОВИЦЫН

На угольном предприятии в Кузбассе серьезные травмы получил рабочий. Расследованием произошедшего занимается региональный Следком.

Следственный комитет Кузбасса расследует инцидент, который произошел в среду, 3 февраля, на одном из угольных предприятий Киселевска. Сообщение о произошедшем поступило около 18.00.

Как было предварительно установлено в ходе доследственной проверки, пострадавший мужчина вместе с коллегами выполняли наряд по разгрузке вагона с металлическими трубами. Когда кран поднимал груз, сильным порывом ветра стропу со связкой труб сместило и ударило стропальщика, который стоял на вагоне. Пострадавший упал на землю, его коллеги незамедлительно вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в больницу.

- Рабочего с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Будут изучены должностные инструкции, проверено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, - сообщили в ведомстве. - В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.