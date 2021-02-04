На шахте в Кузбассе погиб рабочий Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В четверг, 4 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о том, что на шахте погиб рабочий.

Как сообщает Telegram-канал «Кузбасский эльф», на шахте имени Тихова 24-летнего рабочего на участке погрузки затянуло в ленточный конвейер.

Напомним, что 22 января около 1.30, на этом же предприятии после выброса метана и последующего обрушения кровли под завалами погибли три горняка. Инцидент произошел на глубине 265 метров, на тот момент под землей находились 44 человека, 41 из них смог выбраться на поверхность самостоятельно.

После произошедшего уголовное дело возбудил Следственный комитет России по Кемеровской области, также проверку начала областная прокуратура. Заместитель губернатора Андрей Панов заверил, что семьи погибших получат всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании и правительства Кузбасса.

Работа самой шахты по решению суда была частично приостановлена на 90 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При обрушении породы в кузбасской шахте погибли три горняка

Три горняка погибли под завалами, которые образовались после выброса метана на шахте имени Тихова. (подробности)

Прокуратура начала проверку на шахте с погибшими горняками в Кузбассе

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку в связи с несчастным случаем, который произошел на шахте имени Тихова. (подробности)

Суд закрыл шахту в Кузбассе, где погибли трое горняков

В Кузбассе по решению суда закрыта шахта, где при обрушении породы погибли трое горняков. Работа предприятия приостановлена на 90 суток. (подробности)