В Кемерове беременная девушка оказалась пленницей обручального кольца . Фото: Кемеровская служба спасения

В Кемерове спасатели приехали на вызов беременной девушка. Она оказалась пленницей обручального кольца, которое никак не хотело сниматься с пальца.

29-летней беременной жительнице Кемерова потребовалась срочная помощь спасателей. У девушки опух безымянный палец, на котором было надето обручальное кольцо. Так как снять украшение и символ супружества самостоятельно не получилось, девушка обратилась за помощью – об этом сообщает Кемеровская служба спасения. Специалисты приехали на вызов и, используя специальные инструменты, сняли ювелирное изделие.

Врач девушки ранее советовал ей снять все украшения, так как во время беременности могут отекать конечности. Однако она его не послушала и продолжила ходить с обручальным кольцом, пока палец не опух.

За прошедшие сутки в Кемерове на помощь горожанам спасатели выезжали 12 раз