В Кузбассе водитель сбил девочку на переходе, подвез ее до школы и уехал. Фото: gibdd_nvkz / Instagram

В Кузбассе водитель сбил девочку на пешеходном переходе, после чего подвез ее до школы и уехал. Пострадавшая получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.

3 февраля в Орджоникидзевском районе, напротив дома на проспекте Шахтеров, 19а, водитель LADA Largus сбил ребенка, об этом сообщается в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции Новокузнецка. В момент ДТП девочка без сопровождения взрослых шла на занятия. После инцидента мужчина посадил ее в автомобиль, подвез до школы и уехал.

О происшествии стало известно сотрудникам Госавтоинспекции после звонка из медицинского учреждения. Девочку обследовали, выяснилось, что она получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение.

В 2020 году в Кузбассе в ДТП пострадали 29 детей-пешеходов, 15 из них получили травмы, один ребенок скончался.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными при проезде пешеходных переходов. Водителям, которые не пропускают людей на таком участке дороги, грозит штраф от полутора до двух тысяч рублей.