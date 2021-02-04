За взрывы на карьерах угольщиков Кузбасса оштрафовали почти на 3 миллиона рублей

За взрывы на карьерах угольщиков оштрафовали почти на 3 миллиона рублей. ФОТО: инстаграм Андрея Панова

Почти 400 сейсмособытий зарегистрировано в Кузбассе за 2020 год. Часть из них - следствие взрывных работ на промпредприятиях, которые добывают уголь. К слову, некоторых угольщиков за это оштрафовали.

«В 2020 году по итогам проверок соблюдения законодательства в области промышленной безопасности при ведении буровзрывных работ на нарушителей в 64 случаях наложены штрафы на 2,8 миллиона рублей, в одном - принято решение о приостановлении деятельности по проведению взрывов, - сообщил замгубернатора Андрей Панов в своем аккаунте в Instagram. - Обращений граждан на воздействие промышленных взрывов в минувшем году стало меньше почти в два раза: 77 в 2019 году и 41 в 2020-м».

Также Андрей Панов отметил, что в 2020 году в регионе зафиксировали 389 сейсмособытий - а это в 1,7 раза меньше, чем в 2019-м, когда сейсмостанции зафиксировали 685 землетрясений. При этом, как отметил Андрей Панов, уменьшилось число промышленных взрывов, которые проводятся на угледобывающих предприятиях. К слову, далеко не все из них при ведении таких работ действовали в рамках закона.