В Кузбассе портной потерял около 80 тысяч рублей, пытаясь сэкономить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе портной хотел сэкономить на покупке тканей и стал жертвой мошенника. Мужчина потерял около 80 тысяч рублей.

В Юрге 51-летний индивидуальный предприниматель, специализирующийся на пошиве одежды, стал жертвой интернет-мошенника. Портной хотел приобрести ткани в одном из интернет-магазинов, который занимается оптовой торговлей текстилем. Мужчину привлекли цены, которые были ниже, чем на других сайтах.

Юргинец решил связаться с магазином для обсуждения деталей заказа. Представитель на другом конце сообщил, что доставка товаров производится только после полной оплаты их стоимости. Мужчина перевел на счет магазина около 80 тысяч рублей и стал ждать, однако ткани ему так и не пришли. Портной попробовал связаться с продавцом, но все указанные на сайте телефоны были отключены. Потерпевший обратился в полицию.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, в настоящее время правоохранители устанавливают личность подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».