Следком начал проверку по факту смерти рабочего на шахте в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти рабочего на шахте в Кузбассе. Несчастный случай произошел 4 февраля.

В четверг, около 13.00, следователям поступило сообщение, что на территории угольного предприятия в Ленинске-Кузнецком обнаружено тело 25-летнего мужчины. По данному факту следственные органы инициировали доследственную проверку.

На данный момент установлено, что погибший занимался регулировкой роликов конвейера в момент движения ленты с углем, в результате чего его затянуло в механизм. Коллеги мужчины вызвали спасателей, но те уже ничем помочь не смогли - рабочий скончался. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которой предстоит установить точную причину смерти. Также будут изучены должностные инструкции и проверено, проходил ли мужчина инструктаж по технике безопасности и соблюдались ли им эти требования.

- В настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

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