Несовместимо с жизнью: Прокуратура прокомментировала случай с рабочим на шахте в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Прокуратура Кузбасса прокомментировала несчастный случай, который произошел с рабочим на одной из шахт региона. Сейчас специалисты приступили к проверке произошедшего.

В четверг, 4 февраля, около 11.00 на временном пункте погрузки ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», произошел несчастный случай на путях необщего пользования.

-При обслуживании ленточного конвейера электрослесарь по ремонту оборудования 3 разряда был затянут в барабан ленточного конвейера. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в прокуратуре.

По данному факту Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку, которая покажет, как на предприятии исполнялись законы об охране труда и промышленной безопасности.

-В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия и органов государственного контроля. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, - добавили в ведомстве.

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