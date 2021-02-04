Несовместимо с жизнью: Прокуратура прокомментировала случай с рабочим на шахте в Кузбассе
Фото: Екатерина РОМАНОВА
Прокуратура Кузбасса прокомментировала несчастный случай, который произошел с рабочим на одной из шахт региона. Сейчас специалисты приступили к проверке произошедшего.
В четверг, 4 февраля, около 11.00 на временном пункте погрузки ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», произошел несчастный случай на путях необщего пользования.
-При обслуживании ленточного конвейера электрослесарь по ремонту оборудования 3 разряда был затянут в барабан ленточного конвейера. В результате он получил травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в прокуратуре.
По данному факту Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли организовала проверку, которая покажет, как на предприятии исполнялись законы об охране труда и промышленной безопасности.
-В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия и органов государственного контроля. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, - добавили в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следком начал проверку по факту смерти рабочего на шахте в Кузбассе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти рабочего на шахте в Кузбассе. Несчастный случай произошел 4 февраля.(подробности)
На шахте в Кузбассе погиб рабочий
В четверг, 4 февраля, в социальных сетях появилось сообщение о том, что на шахте погиб рабочий.(подробности)