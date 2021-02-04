До +3 градусов потеплеет в Кузбассе на выходных Фото: Екатерина РОМАНОВА

Первые выходные февраля в Кузбассе будут жаркими: воздух прогреется до +3 градусов. При этом денm будет дождливым и ветреным.

Если в субботу ночная температура по региону будет держаться в пределах -16… -11, то уже днем ожидается -2… -3 градуса, об этом сообщает Гисметео. Небо то и дело будет покрываться тучами, пройдет снег.

Южный ветер будет достигать скорости 5-7 метров в секунду, он принесет в регион очередную порцию тепла. Уже в ночь на воскресенье, 7 февраля, ожидается -3… -9 градусов. Днем же воздух прогреется до +3. Синоптики прогнозируют переменную облачность, а мокрый снег то и дело будет сменяться дождем. Южный ветер в течение дня будет менять направление на юго-западное, а его скорость может достигать 15 метров в секунду.