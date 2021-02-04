Кузбассовец получил срок за ненависть к правоохранителям Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе мужчину признали виновным в экстремизме. Его осудили за сообщения в социальной сети, в которых он выражал ненависть к правоохранителям.

Житель города Междуреченска признан виновным в размещении экстремистских сообщений в интернете. Как сообщает УФСБ России по Кемеровской области, мужчина некоторое время публиковал в сети «ВКонтакте» комментарии, в которых он выражал ненависть к сотрудникам правоохранительных органов. Примечательно то, что для этого он зарегистрировал аккаунт от лица женщины.

Противозаконные сообщения подвергли лингвистической экспертизе. Специалисты пришли к выводу, что высказывания выражали ненависть и вражду, а также призывали к насильственным действиям.

«В результате лингвистического исследования установлено, что высказывания выражали побуждения к совершению насильственных действий по мотивам ненависти или вражды к сотрудникам правоохранительных органов, что является экстремистской деятельностью», - говорится в сообщении ведомства.

Преступника осудили за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде условного срока на полтора года. Кроме того, мужчине также на год запрещено заниматься некоторыми видами деятельности.